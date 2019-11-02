Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı
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Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı

6 saat önce

Beşiktaş Futbol Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin başkan, Adnan Dalgakıran'ın başkan vekili ve Mesut Urgancılar ile Erdal Torunoğulları'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği bildirildi.

Beşiktaş'ta görev dağılımı yapıldı, System.String[]

Beşiktaş Futbol Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin başkan, Adnan Dalgakıran'ın başkan vekili ve Mesut Urgancılar ile Erdal Torunoğulları'nın yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği bildirildi.


Açıklamada, "Atılan imzalardan en az birinin yönetim kurulu başkanı Ahmet Nur Çebi veya yönetim kurulu üyesi Ahmet Mesut Urgancılar'a ait olması koşuluyla; yönetim kurulu başkanı Ahmet Nur Çebi, başkan vekili Adnan Dalgakıran, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'dan herhangi ikisinin şirket unvanı veya bunu belirten kaşe altına atacakları müşterek imzaları ile istisnasız olarak şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare etmesine karar verilmiştir." denildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:06 
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