Yapılan incelemede olayın 27 Mart 'ta Ortaköy Mahallesi'nde yaşandığı ve R.O.S'nin (22), M.E.Ö (29) ile H.E'yi (24) silahla yaralayarak kaçtığı, zanlının 28 Mart'ta olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Silahlı kavga kamerada: Şakalaşıyormuş gibi yapıp bacaklarından vurdu" başlığıyla yer alan haberlerdeki "kasten yaralama" konusuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta görüntüleri yayımlanan silahlı kavganın 3 ay önce çıktığı, zanlının tutuklandığı bildirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.