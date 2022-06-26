Beşiktaş'ta görüntüleri yayımlanan silahlı kavganın 3 ay önce çıktığı, zanlının tutuklandığı bildirildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta görüntüleri yayımlanan silahlı kavganın 3 ay önce çıktığı, zanlının tutuklandığı bildirildi

26.06.2022 15:52
Beşiktaş'ta görüntüleri yayımlanan silahlı kavganın 3 ay önce çıktığı, zanlının tutuklandığı bildirildi

İstanbul Beşiktaş'ta sosyal medyada görüntüleri yayımlanan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın mart ayında yaşandığı ve şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta sosyal medyada görüntüleri yayımlanan, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın mart ayında yaşandığı ve şüphelinin tutuklandığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Silahlı kavga kamerada: Şakalaşıyormuş gibi yapıp bacaklarından vurdu" başlığıyla yer alan haberlerdeki "kasten yaralama" konusuyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede olayın 27 Mart'ta Ortaköy Mahallesi'nde yaşandığı ve R.O.S'nin (22), M.E.Ö (29) ile H.E'yi (24) silahla yaralayarak kaçtığı, zanlının 28 Mart'ta olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalandığı tespit edildi.

Farklı konularda 14 suç kaydı bulunan şüphelinin "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirlendi.

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Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta görüntüleri yayımlanan silahlı kavganın 3 ay önce çıktığı, zanlının tutuklandığı bildirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta görüntüleri yayımlanan silahlı kavganın 3 ay önce çıktığı, zanlının tutuklandığı bildirildi - Son Dakika
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