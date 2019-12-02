Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta gösteri yapan Brezilyalı Juan: Kazandığım parayla Türkiye'yi geziyorum
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta gösteri yapan Brezilyalı Juan: Kazandığım parayla Türkiye'yi geziyorum - Son Dakika

Beşiktaş'ta gösteri yapan Brezilyalı Juan: Kazandığım parayla Türkiye'yi geziyorum

7 saat önce

BEŞİKTAŞ Dolmabahçe'deki trafik ışıklarında elindeki labut ve küreyle gösteri yapan 25 yaşındaki Brezilyalı gezgin Juan sürücülerin ilgi odağı oldu.

Beşiktaş'ta gösteri yapan Brezilyalı Juan: Kazandığım parayla Türkiye'yi geziyorum, System.String[]
BEŞİKTAŞ Dolmabahçe'deki trafik ışıklarında elindeki labut ve küreyle gösteri yapan 25 yaşındaki Brezilyalı gezgin Juan sürücülerin ilgi odağı oldu. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde kırmızı ışığın yanmasıyla yolun ortasına geçen Juan, elindeki labutlarla akrobasi gösterisi yaptı. Araçları ile ışıkta bekleyen sürücüler ve çevredeki vatandaşlar Juan'ın gösterisini büyük bir heyecanla izledi. Yeşil ışığın yanmasına saniyeler kala şapkası ile sürücülerden bahşiş toplayan Juan, geçimini bu şekilde sağladığını söyledi. Kazandığı parayla dünyayı dolaşan Juan, günde yaklaşık 200 lira bahşiş topladığını belirtti.

Labut gösterisinin yanı sıra küre ile de şov yapan Juan, "Kazancım günlük değişiyor. Bu para ile otel, yemek ve seyahat ücretimi karşılıyorum. Biriktirdiğim para ile de dünyayı dolaşıyorum. Ülkem Brezilya'dan Türkiye'ye geldim ve çok beğendim. Bu ikinci gelişim. Kazandığım parayla Türkiye'yi geziyorum" dedi.


- İstanbul
Dolmabahçe Sarayı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:40 Kaynak: DHA
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