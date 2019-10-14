Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı
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Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayınca gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayınca gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı.
Dün HDP Beşiktaş İlçe Binası önünde HDP'nin 7. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplanan partililer, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sloganlar atmıştı. Slogan atmamaları yönündeki uyarıları dikkate almayan partililere polis ekipleri biber gazıyla müdahale etmişti. Olayda gözaltına alınan 9 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(İHA)
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