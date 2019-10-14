Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı

Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı

42 dakika önce

Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayınca gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı.

Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı, System.String[]

Beşiktaş'ta polisin slogan atmamaları yönündeki uyarılarını dikkate almayınca gözaltına alınan 9 HDP'li tutuklandı.

Dün HDP Beşiktaş İlçe Binası önünde HDP'nin 7. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için toplanan partililer, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sloganlar atmıştı. Slogan atmamaları yönündeki uyarıları dikkate almayan partililere polis ekipleri biber gazıyla müdahale etmişti. Olayda gözaltına alınan 9 kişi, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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