Beşiktaş'ta gözler 15 puanda - Son Dakika

Beşiktaş'ta gözler 15 puanda

Konyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından ilk 4 sıradaki takımların tamamının puan kaybetmesiyle gözünü üst sıralara diken Beşiktaş'ta, tek hedef 5 maçtan 15 puan çıkarmak.

Konyaspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından ilk 4 sıradaki takımların tamamının puan kaybetmesiyle gözünü üst sıralara diken Beşiktaş'ta, tek hedef 5 maçtan 15 puan çıkarmak. Siyah-beyazlılar, yarın başlayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarıyla birlikte zorlu seriden en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor.

"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı

Beşiktaş'ta Konyaspor maçında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından gözler diğer maçlara çevrildi. Başakşehir, Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada alınan 3 puan, siyah-beyazlı ekibin gözünü üst sıralara dikti. Korona virüs nedeniyle lige verilen arada, sezonu en iyi şekilde bitirmek için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, ilk maçta Antalyaspor karşısında alınan yenilgiyle hedeften sapmıştı. Ancak Denizlispor ve Konyaspor karşısında hata yapmayan ve bu hafta üst sıradaki 4 takımın da puan kaybetmesiyle iddiası güçlenen Beşiktaş'ta tek hedef, kalan 5 maçta 15 puan toplamak.

ZORLU SÜREÇ KAYSERİ'DE BAŞLAYACAK

Hafta sonunda Kayserispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından iç sahada Kasımpaşa ve sonrasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. 33. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde bu 3 maçtan 9 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm hesaplarını Şampiyonlar Ligi hedefine göre yapıyor. Ligin son haftasında Başkent'te Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirerek, önümüzdeki sezon iyi bir gelir elde etmenin hesapları içinde. Konyaspor maçı sonrasında takıma 3 gün izin veren Teknik Direktör Sergen Yalçın, yarın başlayacak olan hazırlıklar öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaparak içinde bulunulan durumun ciddiyetini ve takımın avantajlı konuma geçtiğini hatırlatacak.

(İHA)

Kayserispor, Başakşehir, Konyaspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta gözler 15 puanda - Son Dakika

Son Dakika

18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 10:42 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı 10:41 Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi 10:08 Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 06:51 İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
17:18
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:40:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta gözler 15 puanda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]