Beşiktaş'ta gözler Douglas'ta - Son Dakika
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Beşiktaş'ta gözler Douglas'ta

6 saat önce

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken bu futbolcunun ikinci yarının başında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken bu futbolcunun ikinci yarının başında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Bugün yapılan antrenman sırasında takımdan ayrı çalışan ve kuvvet-dayanıklılık idmanı yaparak güçlendirme çalışmalarını sürdüren Douglas, ikinci yarının ilk maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Takımla birlikte ısındıktan sonra kum zeminde güç idmanı yapan Brezilyalı oyuncu, daha sonra sırtına takılan küçük paraşütle koşarak kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:34 
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