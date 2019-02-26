Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Gözler Kayserispor Maçına Çevrildi

Beşiktaş'ta Gözler Kayserispor Maçına Çevrildi

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler, 24. haftada yapılacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçına çevrildi.

Beşiktaş'ta Gözler Kayserispor Maçına Çevrildi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler, 24. haftada yapılacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçına çevrildi.

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta 3-0 öne geçmesine rağmen rakibiyle 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, derbi mücadelesinde görev alan oyuncular salonda yenilenmeye dönük çalışma yaptı.

Diğer oyuncular ise sahada yapılan istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu. Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:30 Kaynak: AA

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