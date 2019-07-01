Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta gözler Medel'de
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş'ta gözler Medel'de

7 dakika önce

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Copa America'daki futboluyla göz dolduruyor.

Beşiktaş'ta gözler Medel'de, System.String[]
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, Copa America'daki futboluyla göz dolduruyor. Şili'nin yarı finale yükseldiği Copa America'da, Gary Medel de takımın değişmez ismi olarak öne çıkıyor. Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, takımının Copa America'da yarı finale çıkmasında büyük rol oynadı. Takımının oynadığı 4 maçın tamamında forma giyen Medel, birçok kulübün de transfer listesine girdi. Milli Takım'da stoper oynayan Medel, yalnızca 1 karşılaşmada sağ bekte forma giyerken, bu maçta Şili, Uruguay'a 1-0 mağlup oldu ve Medel de 55. dakikada yerini Lichnovsky'ye bıraktı. 4-0 kazanılan Japonya maçında, 2-1 galip tamamlanan Ekvator maçında ve son olarak normal süresi 0-0 biten ve Şili'nin penaltılarla kazandığı Kolombiya maçında 90 dakika stoper oynayan Medel, takımının aldığı galibiyetlerde büyük rol oynadı. Şili, Medel'in stoper oynadığı 3 maçta yalnızca 1 gol yedi. Beşiktaş forması giyen Medel, Copa America'daki performansıyla özellikle Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. West Ham United'ın, Copa America sonrasında Medel için Beşiktaş'a teklifte bulunması bekleniyor. Öte yandan Copa America Yarı Finali'nde Şili, Peru'yu geçmesi halinde, Arjantin-Brezilya galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
(Bozhan Memiş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Edin Visca için Roco ve Orkan'ı takasta kullanacak Son Dakika! Diyanet, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı Türkiye'nin en büyük Atatürk maskı zamana yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:47:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta gözler Medel'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]