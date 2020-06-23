Beşiktaş'ta gözler transferde - Son Dakika

Beşiktaş'ta gözler transferde

Beşiktaş'ta transfer için görüşmeler Konyaspor maçının ardından başlayacak.

Beşiktaş'ta transfer için görüşmeler Konyaspor maçının ardından başlayacak. Sözleşmesi biten Caner Erkin'in yönetimin yaptığı teklifi kabul etmemesinin ardından bu oyuncuyla ipler koparken, Sergen Yalçın, bu bölgeye Alanyaspor'dan N'Sakala'nın alınmasını istedi. Siyah-beyazlı yönetim, bu hafta Sergen Yalçın'la görüşerek transfer rotasını belirleyecek.

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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başlıyor. Cuma günü oynanacak olan Konyaspor maçının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir araya gelecek olan siyah-beyazlı yöneticiler, yeni sezonun planlaması için görüşecek. Bu görüşmenin ardından kadroya katılması planlanan isimlerle görüşecek olan Beşiktaş'ta ilk hedef sol bek. Korona virüs sonrasında lige yeniden start verilmesinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor ve Denizlispor maçlarında Caner Erkin'i yedek bırakarak bu futbolcuyla ilgili düşüncesini aktarmış ve bu bölgede altyapıdan yetişen Rıdvan'ı oynatmıştı. Önümüzdeki sezon da kadroda Rıdvan'a yer açan Yalçın, bu oyuncuyla birlikte Alanyaspor'da beraber çalıştığı Fabrice N'Sakala'yı da kadrosunda görmek istiyor. N'Sakala'nın Alanyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.


Gökhan Gönül ve Atiba'yla görüşülecek


Sözleşmesi sona erecek olan isimlerden Gökhan Gönül ve Atiba konusunda da fikrini yönetime ileten ve 2 ismin de kalmasını isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'ın eski yıldızı Gökhan Töre'nin de tekrar kadroya dahil edilmesini istiyor. Önümüzdeki günlerde Gökhan Gönül ve Atiba'yla görüşme yapacak olan siyah-beyazlı idareciler, özellikle Atiba'nın 1 yıl daha forma giyip futbolu Beşiktaş'ta bırakmasını istiyor. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:56 Kaynak: İHA

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