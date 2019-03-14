Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Göztepe Maçı Hazırlıkları

Beşiktaş'ta Göztepe Maçı Hazırlıkları

20 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yle sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Göztepe Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yle sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısıma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alanda oyun kontrolü ve taktik programla devam eden antrenmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor
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