Beşiktaş'ta Göztepe Maçı Hazırlıkları
20 dakika önce
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yle sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Göztepe'yle sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların ısıma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Dar alanda oyun kontrolü ve taktik programla devam eden antrenmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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