Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

31 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
İdmanın yarı sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Tedavisi süren ve salonda çalışan Burak Yılmaz, tendinit teşhisi koyulan Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson'un antrenmana katılmadığı, Enzo Roco'nun sahada ayrı koşu yaptığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:48 Kaynak: AA
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