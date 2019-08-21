Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Yağmur altında gerçekleştirilen idman, pas, top kapma ve taktik programların yer aldığı çalışmalarla devam etti.
Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
İdmana Burak Yılmaz, Domagoj Vida ve Atiba Hutchinson katılmadı. Enzo Roco ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:10 Kaynak: AA
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