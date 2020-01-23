Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, sahada koşu ve yenilenme çalışmasıyla idmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:06 Kaynak: DHA
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