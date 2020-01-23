Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Beşiktaş Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Beşiktaş Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.


Ziraat Türkiye Kupası'na dün BB Erzurumspor'a 3-2 mağlup olarak veda eden Beşiktaş, Süper Lig'de pazar günü saat 16.00'da yeni açılacak Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı sahada koşu ve rejenarason çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.


Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.


Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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