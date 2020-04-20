Beşiktaş'ta grup idmanları başladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta takım idmanları başladı. Bugün tesislere giden Umut Nayir, Utku Yuvakuran, Burak Yılmaz, Vida, Atiba ve Ljajic, gerekli tedbirleri alarak ilk takım çalışmasını gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını evden bireysel olarak sürdüren Beşiktaş'ta, grup çalışmaları start aldı. Siyah-beyazlı takım gruplar halinde tesislere giderek idmanları sosyal mesafe ve güvenlik tedbirlerini alarak yapmaya başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen ilk idmana; Umut Nayir, Utku Yuvakuran, Burak Yılmaz, Vida, Atiba ve Ljajic çıktı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın katılmadığı idmana teknik ekipten yardımcı antrenör Çağdaş Atan ile kondisyoner Stefano Marrone takımı çalıştırdı.

Siyah-beyazlı takımda idmanlara yarın 2. grup ile devam edilecek.

(Bozhan Memiş/İHA)