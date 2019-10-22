Beşiktaş'ta gündem sakatlıklar

Başkan Çebi ve yöneticiler Avcı'dan bilgi alacak

Necip Uysal'da mevki belirsizliği

Santrafor almamanın bedeli ödeniyor

Ali DANAŞ - İSTANBUL, -

Süper Lig'de kötü sonuçlar almaya devam eden Beşiktaş , 2 maçta 2 mağlubiyet aldığı UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynanacak kritik Braga mücadelesi öncesinde takımın gol sorununun devam etmesi bir yana, sakat futbolcuların da her hafta artması sıkıntıların daha da büyümesine neden oluyor. Aytemiz Alanyaspor maçında Dorukhan, N'Koudou, Oğuzhan ve Gökhan Gönül ; antrenmanda ise Victor Ruiz'den yoksun kalan siyah-beyazlılarda, son olarak Ankaragücü maçında Douglas, Burak Yılmaz ve Diaby sakatlanan futbolcular arasına katıldı. Ağrıları artan Atiba'nın da Galatasaray maçı düşünülerek Braga karşısında dinlendirilme ihtimali bulunuyor.

BAŞKAN ÇEBİ VE YÖNETİCİLER AVCI'DAN BİLGİ ALACAK

8 futbolcunun sakatlığının bulunması ve bu sakatlıkların genelde adale, bağ ve kasık sakatlıkları olması, akıllara Slaven Biliç dönemini getirmeye başladı. Beşiktaş, Biliç döneminde de neredeyse her hafta bir kaç futbolcunun benzer sakatlıklar yaşamasıyla gündeme geliyordu ve o dönemde de siyah-beyazlı ekipte sakatlık yaşamayan oyuncu çok azdı. O dönem sürekli tartışılan antrenman programı, Abdullah Avcı döneminde de gündeme gelmeye başladı. Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek Abdullah Avcı ve futbolcularla tanışacak olan yeni başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin takımın genel durumunun yanında, sürekli hale gelen sakatlıklarla ilgili de bilgi alacağı öğrenildi.

NECİP UYSAL'DA MEVKİ BELİRSİZLİĞİ

Teknik direktör Abdullah Avcı ise eksik futbolcuların yokluğunda yine zorunlu değişikliklerle bir kadro oluşturmaya çalışırken kadroyu oluşturduktan sonra da yedek kulübesini altyapı oyuncularıyla takviye edecek. Takımın jokeri konumunda olan Necip'in bu kadar çok futbolcunun eksik olduğu ortamda 3 bölgeye birden aday konumda olması da dikkat çekiyor.

Bu alternatifler ise şu şekilde:

1-Gökhan Gönül'den sonra Douglas da sakatlanınca Necip Uysal sağ beke geçecek ve stoper ikilisi Vida-Roco olacak.

2-Rebocho'nun sürpriz bir şekilde sağ bekte görev almaş halinde Necip-Vida stoperde oynayacak. Roco yedek bekleyecek.

3- Takımdan ayrı koşu yapan Oğuzhan ve ağrıları artan Atiba oynamaz ise Necip bu kez Elneny ile orta sahada oyanayacak. Bu durumda Rebocho sağ bekte görev alacakken Roco'ya yine şans doğacak.

Görüldüğü gibi Necip Uysal adeta takımın eksik bölgesi neresi ise oraya konuluyor ve örnek olacak bir şekilde görevini sonuna kadar yapmaya çalışarak takdir toplamaya devam ediyor.

Necip'in düşünülmediği tek bölge olan hücum hattı için Abdullah Avcı'nın sağ ve sol kanatta Lens ve Boyd'la fazla bir seçeneği yok. Bu sezonun performansı en çok eleştirilen futbolcularında biri olan Ljajic ise yine zorunlu olarak 10 numara pozisyonuna geçecek. Santrforda da Güven veya Umut'tan biri tercih edilecek.

SANTRFOR ALMAMANIN BEDELİ ÖDENİYOR

Ameliyat olduğu 8 Temmuz da dahil edildiğinde Aytemiz Alanyaspor maçında 3'üncü sakatlığını yaşayan ve bir kaç hafta daha oynamayacağı söylenen Burak Yılmaz'ın durumu, Beşiktaş'ın ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın başını en çok ağrıtan sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

Avusturya kampında sakatlandıktan sonra en az 2 ay oynamayacağı kesinleşen Burak Yılmaz'ın yerine, takımın yükünü taşıyabilecek nitelikte bir santrfor transferi yapılmaması ve transfer parasının büyük bölümünün N'Koudou'ya harcanması, bu sezon yapılan en büyük yanlış olarak göze çarpıyor. Transferin son günü Abdullah Avcı'nın isteğiyle santrfor olarak alınan Diaby'nin ise santrforda hiç oynatılmayıp sağ kanatta ve 10 numara pozisyonlarında oynatıldıktan sonra sakatlanması da akıllara yine transfer yanlışlığını getiriyor. Avcı'nın, Burak'ın yokluğunda takımın bütçesini de düşünerek çok büyük paralar harcamak yerine "bu işi götürür" gözüyle baktığı Güven Yalçın ve Umut Nayır'ın ise bekleneni verememesi tecrübeli teknik adamın belki de hayatında yaptığı en büyük hatalardan biri olarak tarihe geçeceği öngörülüyor