Beşiktaş'ta gündem Yunus Mallı | Transfer haberleri - Son Dakika
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Beşiktaş'ta gündem Yunus Mallı | Transfer haberleri

6 saat önce

İsmail ER - Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen ve lider Sivas'ın 7 puan gerisinde beşinci basamakta bulunan Beşiktaş, devre arasında kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

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İsmail ER - Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları elde edemeyen ve lider Sivas'ın 7 puan gerisinde beşinci basamakta bulunan Beşiktaş, devre arasında kadrosuna takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Ekonomik sıkıntıları nedeniyle adımlarını dikkatli atan ve sadece bonservisi elinde olan yahut kiralık listesinde bulunan isimleri almayı planlayan Beşiktaş özellikle orta sahaya güç katmak istiyor. Zira siyah beyazlılar ilk yarı itibarıyla 10 numara mevkiinde oynayan Ljajic ve Oğuzhan 'un performansından memnun değil.


Her iki kanatta da oynayabiliyor


BU bağlamda siyah beyazlıların Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. A Milli Takım forması giyen Yunus Mallı, 10 numara mevkiinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Bu özellikleriyle Ljajic ve Oğuzhan dışında Lens, Boyd gibi isimlere de önemli bir alternatif oluşturan Yunus'a teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay verdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın, sezon sonuna kadar kiralamak istediği Yunus için Wolfsburg'a, ücretinin yarısını ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Yunus bu sezon sadece 2 maçta şans bulabildi.


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Yunus Mallı, Beşiktaş, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:42 
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