Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a Doğum Günü Kutlaması
15 dakika önce
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.
Beşiktaş
'ın genç futbolcusu Güven Yalçın
'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşına giren genç oyuncunun doğum gününün Akhisarspor maçı için kampa girilen otelde kutlandığı belirtildi.
Açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş
, teknik ekip ve futbolcuların Güven'e yeni yaşında mutluluk dilediği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:21 Kaynak: AA
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