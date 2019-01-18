Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a Doğum Günü Kutlaması

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a Doğum Günü Kutlaması

15 dakika önce

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Güven Yalçın'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşına giren genç oyuncunun doğum gününün Akhisarspor maçı için kampa girilen otelde kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların Güven'e yeni yaşında mutluluk dilediği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Beşiktaş, Güven Yalçın, Spor
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