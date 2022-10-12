Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi gürültü nedeniyle uyardığı kişilerce darbedildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi gürültü nedeniyle uyardığı kişilerce darbedildi

12.10.2022 14:32

Beşiktaş'ta gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettikleri ileri sürülen bir grup, kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbetti.

Beşiktaş'ta gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettikleri ileri sürülen bir grup, kendilerini uyaran güvenlik görevlisini darbetti.

Alınan bilgiye göre, Etiler Nispetiye Caddesi'nde 10 Ekim akşamı bir sitenin önünde toplanan kişiler, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle sitenin güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı.

Buna tepki veren gruptakiler ile güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gruptakiler, saldırdıkları güvenlik görevlisini darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, güvenlik görevlisini darbeden gruptakiler daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, gruptakilerin güvenlik görevlisine saldırması, darbetmesi ve çevredekilerin onları ayırması yer aldı.

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Kaynak: AA

Nispetiye Caddesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi gürültü nedeniyle uyardığı kişilerce darbedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi gürültü nedeniyle uyardığı kişilerce darbedildi - Son Dakika
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