Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı

7 dakika önce

Beşiktaş'ta futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı, System.String[]
Beşiktaş'ta futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı.
Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:05 Kaynak: AA
Futbol, Beşiktaş, Spor
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