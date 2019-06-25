Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
7 dakika önce
Beşiktaş'ta futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:05 Kaynak: AA
'ta futbol akademisi koordinatörü Sead Halilagic ile yollar ayrıldı.
Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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