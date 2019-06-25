Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı

1 saat önce

Beşiktaş Futbol Akademisi Koordinatörü Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı, System.String[]
Beşiktaş Futbol Akademisi Koordinatörü Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta futbol akademisi koordinatörü olarak görev yapan Sead Halilagic ile yollar ayrıldı. Halilagic, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
Futbol, Beşiktaş, Spor
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