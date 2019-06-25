Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
1 saat önce
Beşiktaş Futbol Akademisi Koordinatörü Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu.
Beşiktaş Futbol
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
Akademisi Koordinatörü Sead Halilagic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu.
Beşiktaş'ta futbol akademisi koordinatörü olarak görev yapan Sead Halilagic ile yollar ayrıldı. Halilagic, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Alınan karara göre Beşiktaş Kulübünden ayrılmış bulunuyorum. Yeni sezonda Beşiktaş Kulübüne başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Beşiktaş'ta Sead Halilagic ile yollar ayrıldı
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