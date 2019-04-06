Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (1)

Beşiktaş'ta Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHABeşiktaş, Büyükdere Caddesi'nde Özel Halk Otobüsü kaza yaptı.

Beşiktaş'ta Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (1), System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Beşiktaş, Büyükdere Caddesi'nde Özel Halk Otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu belirtiliyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:14 Kaynak: DHA

Büyükdere Caddesi, Güncel
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