Beşiktaş'ta Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHABeşiktaş, Büyükdere Caddesi'nde Özel Halk Otobüsü kaza yaptı.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA Beşiktaş
, Büyükdere Caddesi
'nde Özel Halk Otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu belirtiliyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:14 Kaynak: DHA
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