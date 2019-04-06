Beşiktaş'ta Halk Otobüsü Kaza Yaptı, Yaralılar Var (1)
1 saat önce
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ, Büyükdere Caddesi'nde Özel Halk Otobüsü kaza yaptı.
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA-BEŞİKTAŞ, Büyükdere Caddesi
'nde Özel Halk Otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu belirtiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:18 Kaynak: DHA
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