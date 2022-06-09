Beşiktaş'ta hareket eden kargo aracının altında sürüklenen kadın yaralandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde park halindeyken hareket ederek otomobile çarpan kargo aracının altında sürüklenen yaşlı kadın yaralandı.
Gayrettepe Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta duran 06 BDH 834 plakalı kargo aracı, henüz bilinmeyen nedenle hareket ederek park halindeki 34 EZD 182 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, yol kenarında yürüyen yaşlı kadına vurup yola savurdu.
Kargo aracı, kadını altına alarak bir süre sürükledikten sonra üzerinden geçti. Araç, park halindeki iki otomobile daha vurarak durabildi.
Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılan kargo aracının park halindeki otomobile çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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