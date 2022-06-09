Kargo aracı, kadını altına alarak bir süre sürükledikten sonra üzerinden geçti. Araç, park halindeki iki otomobile daha vurarak durabildi.

Gayrettepe Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta duran 06 BDH 834 plakalı kargo aracı, henüz bilinmeyen nedenle hareket ederek park halindeki 34 EZD 182 plakalı otomobile çarptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta hareket eden kargo aracının altında sürüklenen kadın yaralandı - Son Dakika

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