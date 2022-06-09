Beşiktaş'ta hareket eden kargo aracının altında sürüklenen kadın öldü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta hareket eden kargo aracının altında sürüklenen kadın öldü

09.06.2022 22:16
Beşiktaş'ta hareket eden kargo aracının altında sürüklenen kadın öldü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde park halindeyken hareket ederek otomobile çarpan kargo aracının altında sürüklenen yaşlı kadın öldü.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde park halindeyken hareket ederek otomobile çarpan kargo aracının altında sürüklenen yaşlı kadın öldü.

Gayrettepe Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta duran 06 BDH 834 plakalı kargo aracı, henüz bilinmeyen nedenle hareket ederek park halindeki 34 EZD 182 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hareket eden otomobil, yol kenarında yürüyen İsveç uyruklu Ryyner Simone'ye (78) vurup yola savurdu.

Kargo aracı, yaşlı kadını altına alarak bir süre sürükledikten sonra üzerinden geçti. Araç, park halindeki iki otomobile daha vurarak durabildi.

Ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Simone, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kargo aracının sürücüsü Yaşar S'yi gözaltına aldı.

Sürücünün poliste verdiği ifadede, aracını kargo bırakmak amacıyla park ettiğini belirterek, geri döndüğünde, kayan aracın park halindeki üç otomobile ve bir yayaya çarptığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta hareket eden kargo aracının altında sürüklenen kadın öldü - Son Dakika

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