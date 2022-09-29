BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ GECE: SATIRLA STAT ÖNÜNE GELİP SLOGAN ATTILAR - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ GECE: SATIRLA STAT ÖNÜNE GELİP SLOGAN ATTILAR

29.09.2022 09:48

BEŞİKTAŞ'ta Vodafone Park önüne gelen bir grup satırlar çıkarıp sloganlar attı.

BEŞİKTAŞ'ta Vodafone Park önüne gelen bir grup satırlar çıkarıp sloganlar attı.

Vodafone Park önüne dün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği de kapattı. Bir süre sonra başka bir grup geldi. İki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.Polisin olayla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Vodafone Park, Beşiktaş, kavga, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ GECE: SATIRLA STAT ÖNÜNE GELİP SLOGAN ATTILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ GECE: SATIRLA STAT ÖNÜNE GELİP SLOGAN ATTILAR - Son Dakika
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