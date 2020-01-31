Beşiktaş'ta Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı

6 saat önce

Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı, System.String[]

Beşiktaş, 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç forvete toplam 2 milyon 475 bin Euro ödeneceği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic ile 30.01.2020 tarihinde 4.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 EURO iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EURO'ya indirilmiştir. Futbolcumuz ve ailesine görüşmelerimiz esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür eder, Ajdin Hasic'e Beşiktaşımızda başarılar dileriz" denildi.


Saraybosna, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:37 Kaynak: DHA
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