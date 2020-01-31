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Beşiktaş'ta Hasic'in lisansı çıkarılıyor
6 saat önce
İsmail ER - Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.
İsmail ER - Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.
Siyah beyazlı kulüp, Ajdin Hasic'le bugün yeni sözleşme imzalayacak.
Hasic imza sebebiyle U19 Takımı'nın dünkü antrenmanında yer almadı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:40
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