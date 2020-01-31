Beşiktaş'ta Hasic'in lisansı çıkarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Hasic'in lisansı çıkarılıyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Hasic'in lisansı çıkarılıyor

6 saat önce

İsmail ER - Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.

Beşiktaş'ta Hasic'in lisansı çıkarılıyor, System.String[]

İsmail ER - Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.


Siyah beyazlı kulüp, Ajdin Hasic'le bugün yeni sözleşme imzalayacak.


Hasic imza sebebiyle U19 Takımı'nın dünkü antrenmanında yer almadı.


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:40 
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