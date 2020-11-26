Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı

26.11.2020 14:22
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda derbi maçta Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda derbi maçta Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve küçük oyunlarla devam eden idman, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim Oğuzhan Özyakup ise dün yapılan antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Vida ve N'Sakala ise antrenmana katılmadı.Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

- İstanbul
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı
Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı - Son Dakika Spor


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