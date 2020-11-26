Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda derbi maçta Fenerbahçe 'nin konuğu olacak Beşiktaş , yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve küçük oyunlarla devam eden idman, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.