Beşiktaş'ta hayvan hakları açıklaması - Son Dakika

BAĞIMSIZ Hayvan Hakları Topluluğu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş Atatürk, Demokrasi ve Özgürlük Anıtı önünde yapılan basın açıklamasına Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu üyesi 6 kişi katıldı. Basın açıklaması yapan topluluk sözcüsü, "Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde topluma bir kez daha seslenerek hayvanların içinde bulunduğu koşullara dikkat çekmek istiyoruz. Bu gezegende beraber yaşadığımız insan dışı hayvanların nüfusu hızla azalmaya devam ediyor. Hayvanları mal, eşya, ürün, taşıt ve eğlence aracı olarak gören insan, kendisi gibi bilinç sahibi olan duyarlı canlılara işkence etmeye, onları katletmeye devam ediyor. Her gün sokak hayvanlarına şiddet uygulanıyor ve tecavüz ediliyor. Bunu yapanlar idari para cezasıyla serbest kalıyor. Barınak ve hayvanat bahçesindeki hayvanların durumu içler acısı. Yıllardır ülkemizde bekletilen Hayvan Hakları Yasasının çıkarılması acildir" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS, HAYVANSAL TÜKETİM HASTALIĞININ BİR SEMPTOMUDUR

Koronavirüsün hayvansal tüketim hastalığından ötürü ortaya çıktığını belirten basın sözcüsü, "Yüzyıllardır insanları ve doğayı katleden insanlık bugün bir kez daha kendi varlığına tehdit doğuran virüsle boğuşuyor. Herkes şunu bilmelidir ki; Koronavirüs bir semptomdur. Hayvansal tüketim hastalığının bir semptomudur" şeklinde konuştu.- İstanbul