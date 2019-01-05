Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Hazırlıklar Devam Ediyor

Beşiktaş'ta Hazırlıklar Devam Ediyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde devam Beşiktaş günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta Hazırlıklar Devam Ediyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde devam Beşiktaş günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah beyazlı ekipte akşam antrenmanı salonda yapılan çalışmalarla başladı. Antrenmana sahada devam eden futbolcular, tam sahada pas çalışmaları gerçekleştirdi. Pas çalışmasının ardından iki gruba ayrılan oyuncular bir grup kanat organizasyonları gerçekleştirirken, diğer grup savunma-hücum organizasyonları üzerinde durdu. Sonrasında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenman sona erdi. Dar alanda yapılan maçlarda Ricardo Quaresma attığı gollerle dikkat çekti.

Öte yandan dün geç saatlerde kampa katılan Loris Karius, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Burak Yılmaz ve Alpay Çelebi ise salonda çalıştı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:36 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Beşiktaş, Spor
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