Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı, akşam antrenmanıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları, açma-germe hareketleriyle başlayan antrenmanda pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu.

İdman, yarı sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.