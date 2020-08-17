Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar; sürat, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

İstasyon koşularının ardından Team Pro sistemi üzerinden futbolcuların tempoları ölçüldü. Ölçümlerde futbolcuların kalori, hız, nabız değerleri anlık olarak takip edildi.

İdman, yarım sahada yapılan kontrol pas çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.