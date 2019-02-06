Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Hazırlıklar Devam Etti

Beşiktaş'ta Hazırlıklar Devam Etti

11 dakika önce

- Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ettiİSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Bursaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş'ta Hazırlıklar Devam Etti, System.String[]
- Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Bursaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Siirt Beşiktaşlılar Derneği tarafından antrenmanı izlemek için getirilen 45 çocuk, siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti. İdman sonrasında futbolcular, çocuklarla fotoğraf çektirip imza dağıttı. Salonda yenileme idmanı yapan Atiba Hutchinson, takımla birlikte çalışmadı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Orta alanda yapılan pas ve top kapma çalışmasıyla başlayan idman, daha sonra taktik ağırlıklı geçti. 3 takıma ayrılan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Maç sırasında beline darbe alan Adem Ljajic sakatlık yaşadı. Bir süre yerde kalan Ljajic, daha sonra yaşadığı pozisyonu önce Caner Erkin'e daha sonra ise yardımcı antrenör Guti'ye anlattı. Dorukhan, Lens, Mustafa, Muhayer, Kagawa, Utku, Vida ve Rıdvan'ın yer aldığı yeşil takım, kırmızı ve siyah takıma karşı üstünlük kurarken, idman sonrasında galibiyet pozu verdi. Galibiyet pozuna, siyah takımda forma giyen Quaresma da katıldı. Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın tek idman yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:59 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü Beşiktaş'ta İlhan Mansız, Kulüpten Ayrıldı

Forma Şansı Bulamayan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye İsyan Etti Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupasında Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 21:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Hazırlıklar Devam Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]