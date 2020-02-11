Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti

6 saat önce

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti, System.String[]

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi. Dün yapılan antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirilen Gökhan Gönül, bugün takımla çalıştı. Antrenman öncesinde Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'la bir süre sohbet etti. Düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise taktik çalıştı.


Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Sergen Yalçın, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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