Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.


Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarına bu sabah yaptığı idmanla devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışmaya, bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve soğuk algınlığı bulunan Adem Ljajic katılmadı. Kas ağları nedeniyle dün dinlendirilen N'Koudou ve bireysel çalışan Atiba Hutchinson ise bugün takımla beraber antrenmanda yer aldı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşularıyla başlayıp istasyon idmanı ve açma germe hareketleriyle devam etti. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktik çalışma ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Futbolcular idmanın bitiminde şut çalışması gerçekleştirdi.


Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanda Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lucescu'yla anlaşamayan Beşiktaş, Mustafa Denizli'yle görüşecek
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık Beşiktaş'tan flaş çağrı: Göztepe maçının hakemlerinin Etik Kurulu'na sevk edilmesini istiyoruz

Son Dakika Haberleri
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:39:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta hazırlıklar devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]