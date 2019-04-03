Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Hazırlıklar Sürdü

Beşiktaş'ta Hazırlıklar Sürdü

21 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta Hazırlıklar Sürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Lige verilen milli aranın ardından ilk maçında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, ısınma koşuları, streching ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışmasının ardından ise 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idmanlar gerçekleştirildi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de basına kapalı olarak devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:02 Kaynak: İHA

Spor
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