Beşiktaş'ta Hazırlıklar Sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Lige verilen milli aranın ardından ilk maçında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, ısınma koşuları, streching ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışmasının ardından ise 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idmanlar gerçekleştirildi. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00'de basına kapalı olarak devam edecek.



(İHA)

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