Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdüğü hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.