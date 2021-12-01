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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

01.12.2021 14:22
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda kötü bir gidişat sergileyen Beşiktaş, çıkış maçı olarak gördüğü Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Sakatlıkları süren Mert Günok ve Alex Teixeira'nın yer almadığı idman kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. Sahada yapılan ısınma koşularıyla başlayan çalışma, istasyon koşuları ve streching ile devam etti. Topla oyunların yapıldığı antrenmanda 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleşti. İdmanın son bölümünde ise yarım sahada taktik maç yapıldı.

Kasımpaşa ile 3 Aralık Cuma günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

(İHA)

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor - Son Dakika


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