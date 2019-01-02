Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Hazırlıklar Yarın Başlıyor

Beşiktaş'ta Hazırlıklar Yarın Başlıyor

37 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.

Beşiktaş'ta Hazırlıklar Yarın Başlıyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.

Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlı ekip, 11 günlük kampın ardından çalışmalarını noktalayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 8 Ocak Salı günü Hollanda ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak.

11 Ocak Cuma günü Almanya İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth ile karşılaşacak Beşiktaş, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Spor
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