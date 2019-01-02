Beşiktaş'ta Hazırlıklar Yarın Başlıyor
37 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş
, ikinci yarı hazırlıklarına yarın Antalya
kampında yapacağı çalışmalarla başlayacak.
Kamp süresince 3 hazırlık maçı oynayacak siyah-beyazlı ekip, 11 günlük kampın ardından çalışmalarını noktalayacak.
Siyah-beyazlı ekip, 8 Ocak Salı günü Hollanda
ekibi Helmond Sport ile ilk hazırlık maçını yapacak.
11 Ocak Cuma günü Almanya
İkinci Lig takımlarından Greuther Fürth
ile karşılaşacak Beşiktaş, 14 Ocak Pazartesi günü de Hırvatistan
ekibi Dinamo Zagreb
ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:25 Kaynak: AA
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