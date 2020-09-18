Beşiktaş'ta hedef 3 puan - Son Dakika

Beşiktaş'ta hedef 3 puan

Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Son 2 sezondur rakibine sahasında mağlup olan siyah-beyazlılar, bu seriyi kırmak istiyor.

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Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef 3 puan. Son 2 sezondur rakibine sahasında mağlup olan siyah-beyazlılar, bu seriyi kırmak istiyor.

Süper Lig'e deplasmandaki 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk iç saha maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra yeni transferler Josef de Souza ve Montero forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu mücadelede de takımının başında sahada olamayacak ve siyah-beyazlıların başında Yardımcı Antrenör Murat Şahin olacak.

2 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Sezon başında hazırlık maçında Antalyaspor'u 3-0'la geçen Beşiktaş, lig maçlarında ise rakibine son 2 iç saha karşılaşmasında mağlup oldu. Şenol Güneş'in takımın başında olduğu 2018-2019 sezonunda Antalyaspor'a sahasında 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da rakibine 2-1 kaybetti. 2 takım bugüne kadar 56 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalarda Beşiktaş 39 galibiyet aldı. 9 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor 8 karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan mücadelelerde ise siyah-beyazlılar 22 kez kazanırken 3 mücadelede eşitlik bozulmadı. Antalyaspor, 2'si son 2 sezonda olmak üzere toplamda 3 kez kazanmayı başardı. Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

(Bozhan Memiş/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta hedef 3 puan - Son Dakika Spor

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