Beşiktaş'ta hes kodu denetimi - Son Dakika

Beşiktaş'ta hes kodu denetimi

16.03.2021 11:42
Beşiktaş'ta hes kodu denetimi, System.String[]

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla dünden itibaren kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmeye başlandı.

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla dünden itibaren kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmeye başlandı. Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçede bulunan işletmeleri denetleyerek vatandaşlara ve mekan sahiplerine yeni alınan kararları anlattı.

Koronavirüsle mücadelede bir yılı geride bıraktığımız bugünlerde Beşiktaş'ta denetimler aralıksız sürüyor.  İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 11 Mart'ta yeni kararlar alınmıştı. Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi.

"HES KODUYLA ARTIK DAHA DA GÜVENDEYİZ"

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de dün sabahın erken saatlerinden itibaren ilçenin birçok yerinde denetimlerine başladı. Yeni alınan kararları vatandaşlara ve mekan sahiplerine anlatan zabıta ekipleri tedbirlere uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Ortaköy'de bir spor salonu işletmecisi olan Levent Bulut yapılan denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"İçeri gelen her üyenin HES kodu sorgulanır. Ateşi ölçülür. Formumuz var her gelen kişinin ismini soyadını, ateşini HES kodunu onaylatıp imzalatırız. Spor salonlarındaki güvenliği daha çok artırmak için sayılı sayıda üye alırız içeriye. Bununla beraber sağ olsun Beşiktaş Belediyesi denetimlerini sık sık yapıyor. Geçen hafta bize dezenfektan, maske bir paket halinde destekte bulundu. Teşekkür ederim."

Kadın kuaförü işletmeciliği yapan İlhan Yavru HES kodu uygulamasıyla daha güvende olduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"HES kodu uygulaması bence çok başarılı çünkü olması gereken ateş ölçer bizi bir yere kadar tatmin ediyordu ama şimdi HES koduyla artık daha da güvende olacağız. Bundan gelen müşterilerimiz misafirlerimizde memnun o yüzden doğru bir uygulama"

BAŞKAN AKPOLAT: KOMŞULARIMIZIN HES KODUYLA İŞLETMELERE GİRİŞ YAPMASINI RİCA EDİYORUM

Denetimlerin süreceğini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlere yönelik bir video paylaştı ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yeni alınan kararlar neticesinde zabıta ekiplerimiz denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Komşularımızın kontrollü sosyal hayat kurallarına azami dikkat etmelerini ve HES koduyla işletmelere giriş yapma konusunda da hassasiyet göstermelerini rica ediyorum."


Beşiktaş'ta hes kodu denetimi
Beşiktaş'ta hes kodu denetimi
Beşiktaş'ta hes kodu denetimi
Beşiktaş'ta hes kodu denetimi
Beşiktaş'ta hes kodu denetimi

Hayat Eve Sığar, İstanbul, Beşiktaş, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta hes kodu denetimi - Son Dakika


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