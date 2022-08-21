Banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı - Son Dakika
Üye Girişi

Banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı

21.08.2022 11:44
Banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı

BEŞİKTAŞ'ta hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek için bankaya gelen emekli öğretmen A.H.A.(81)'in, uzun süren telefon görüşmesinden şüphelenen personelin ihbarıyla harekete geçen polis, kadının evine gelen dolandırıcıyı suçüstü yakaladı.

BEŞİKTAŞ'ta hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek için bankaya gelen emekli öğretmen A.H.A.(81)'in, uzun süren telefon görüşmesinden şüphelenen personelin ihbarıyla harekete geçen polis, kadının evine gelen dolandırıcıyı suç üstü yakaladı. Şüpheli Hacı A.E.'nin benzer suçlardan 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta 18 Ağustos Perşembe günü bir banka şubesine giden emekli öğretmen A.H.A., hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek istediğini söyledi. Kadının işlemler sırasında sürekli telefon görüşmesi yapmasından şüphelenen banka personeli, dolandırılıyor olabileceği düşüncesiyle polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.H.A.'nın dolandırılmak üzere  olduğunu tespit etti. Kendisini uyaran polislere inanmak istemeyen A.H.A., güçlükle ikna edildi.

Polis A.H.A.'dan kendisini arayan kişilere parayı çektiğini ve evinden alabileceklerini söylemesini istedi. Emekli öğretmenin evinde önlem alan polis ekibi, bir süre sonra parayı almaya geldiğini söyleyen şüpheliyi gözaltına aldı.Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Hacı A.E.'nin, benzer suçlardan 10 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü--------------------------

-Şüphelinin adliyeye götürülmesi


YORUMLAR
500
Emniyet'ten, CHP'nin 'Polislerin banka maaş promosyonuyla taşıt alındı' iddialarına karşı açıklama Emniyet'ten, CHP'nin 'Polislerin banka maaş promosyonuyla taşıt alındı' iddialarına karşı açıklama Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor
Kaynak: DHA

Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
10:04 Cumhur, Millet ve Sosyalist Güç Birliği'nden sonra yani bir ittifak daha geliyor! "Türkiye İttifakı" için eylül ayının sonu işaret edildi
09:56 Dört gözle bekleniyordu! Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi ertelendi
09:01 Hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova'yla ilgili bilinmeyen gerçek! Duyanlar şaşırıyor
08:58 ABD'yi rahatsız eden yakınlaşma! Erdoğan ile Putin ilişkileri üzerinden yaptırım uyarısında bulundular
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 11:44:49. #1.11#
SON DAKİKA: Banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement