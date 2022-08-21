Banka görevlisinin dikkati telefon dolandırıcısını suçüstü yakalattı

BEŞİKTAŞ'ta hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek için bankaya gelen emekli öğretmen A.H.A.(81)'in, uzun süren telefon görüşmesinden şüphelenen personelin ihbarıyla harekete geçen polis, kadının evine gelen dolandırıcıyı suç üstü yakaladı. Şüpheli Hacı A.E.'nin benzer suçlardan 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

Beşiktaş'ta 18 Ağustos Perşembe günü bir banka şubesine giden emekli öğretmen A.H.A., hesabındaki 20 bin dolar parayı çekmek istediğini söyledi. Kadının işlemler sırasında sürekli telefon görüşmesi yapmasından şüphelenen banka personeli, dolandırılıyor olabileceği düşüncesiyle polise ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri A.H.A.'nın dolandırılmak üzere olduğunu tespit etti. Kendisini uyaran polislere inanmak istemeyen A.H.A., güçlükle ikna edildi.

Polis A.H.A.'dan kendisini arayan kişilere parayı çektiğini ve evinden alabileceklerini söylemesini istedi. Emekli öğretmenin evinde önlem alan polis ekibi, bir süre sonra parayı almaya geldiğini söyleyen şüpheliyi gözaltına aldı.Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheli Hacı A.E.'nin, benzer suçlardan 10 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü--------------------------

-Şüphelinin adliyeye götürülmesi