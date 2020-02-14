Beşiktaş'ta Hızır lokması dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Hızır lokması dağıtıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Hızır lokması dağıtıldı

6 saat önce

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, her yıl şubat ayında üç gün boyunca tutulan 'Hızır orucu' dolayısıyla Beşiktaş Cem Evi'nde lokma dağıttı.

Beşiktaş'ta Hızır lokması dağıtıldı, System.String[]

BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı Rıza Akpolat, her yıl şubat ayında üç gün boyunca tutulan 'Hızır orucu' dolayısıyla Beşiktaş Cem Evi'nde lokma dağıttı. Başkan Akpolat, "Hızır Ayı'ndayız. Hızır Ayı, Alevi - Bektaşi inancında son derece önemli bir yere sahiptir" dedi.

Her yıl şubat ayında Alevi vatandaşlar tarafından Hızır aleyhisselama adanan ve üç gün boyunca tutulan 'Hızır orucu' bu sene de 13-15 Şubat tarihleri arasında tutuluyor. Dün başlayan 'Hızır orucu' kapsamında Beşiktaş Cem Evi'nde Beşiktaş Belediyesi tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

"TÜM CANLARIN HIZIR AYI ORUCU KABUL OLSUN"

Oruçların açılmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Akpolat, Hızır Ayı'nda olduklarını hatırlatarak, "Hızır Ayı, Alevi-Bektaşi inancında son derece önemli bir yere sahiptir. Hz. Nuh'un zor durumdayken 'ya Hızır imdadımıza yetiş' demesiyle aslında o fırtınadan kurtulması rivayet edilir. Alevilerde her senenin üç gününü Hızır Ayı olarak tanımlarlar ve oruçlarını tutarlar. Aynı zamanda Hızır Ayı'nda yine alevi inancına göre üç gün boyunca oruç tutarlar, su içmezler hatta tuzlu şeyler yerler ve rüyasında kim ona su verirse onunla evleneceğine iddia ederler. Bu işin geleneksel kulaktan kulağa gelen kısmı tabi. Hz. Hızır, Türk İslam inancında önemli bir yere sahiptir. Her dara düşenin çağırdığı imdadına yetişendir. 'Hz. Hızır tüm insanlığın yanında olsun' diyorum ve bugün burada oruç tutan tüm canların da Hızır Ayı orucu hak katında kabul eylesin" dedi.

Başkan Akpolat Beşiktaş Cem Evi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek canlarla lokmalarını paylaştı.


Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da cuma çıkışı dağıtılan Cumhuriyet gazetesi Belediye Meclisi'nde tartışıldı
Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle milli kadrodan çıkarıldı Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 18:40:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Hızır lokması dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]