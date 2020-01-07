Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu - Son Dakika

Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu

6 saat önce

* İstanbul'da gün boyu etkili olan fırtına gecede etkisini artırarak devam ettirdi.

* İstanbul'da gün boyu etkili olan fırtına gecede etkisini artırarak devam ettirdi. Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu. Belediye ekipleri uçan çatıları kaldırmak için gece boyunca aralıksız çalıştı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış ve fırtına gecede etkisini sürdürdü. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. Beşiktaş, Konaklar Mahallesi, Gökkuşağı Sokak'ta bulunan iki binanın çatısı saat 23: 30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı.

Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:05 Kaynak: DHA
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