Üye Girişi
Beşiktaş'ta iki kişi, sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı - Son Dakika

Beşiktaş'ta iki kişi, sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı

12.11.2021 19:57
Beşiktaş'ta iki kişi, sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı

Beşiktaş'ta iki kişi, trafikte sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı.

Beşiktaş'ta iki kişi, trafikte sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu mevkisinde seyir halinde olan ve içerisinde personel bulunan servis minibüsünün sürücüsü ile başka bir araçtaki kişiler arasında tartışma çıktı.

Güzergahında devam eden minibüsü takip eden iki kişi, Ulus'ta trafik yoğunluğu dolayısıyla ilerleyemeyen aracın önüne geçerek, tekme, yumruk ve taşla minibüse saldırdı.

Yaşanan saldırı anı ve sürücünün manevra yaparak saldırıdan kurtulmaya çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Zincirlikuyu, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta iki kişi, sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbullular trafiğe dikkat! Ara tatil öncesi yoğunluğu yaşanıyor 20:12 İstanbullular trafiğe dikkat! Ara tatil öncesi yoğunluğu yaşanıyor Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 12 Kasım Cuma günü vaka sayıları 20:06 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 12 Kasım Cuma günü vaka sayıları Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi 19:45 Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi 19:33 Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 18:27 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet yanıt 17:30 Tolga Kulakçı'yla aşk yaşadığı iddia edilen Selin Ciğerci'den dedikodulara jet yanıt
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 16:56 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız

Son Dakika Haberleri
20:11 İstanbullular trafiğe dikkat! Ara tatil öncesi yoğunluğu yaşanıyor
20:10 Xavi ilk transferini yapıyor! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi olumlu karşılandı
20:05 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 12 Kasım Cuma günü vaka sayıları
19:54 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı
19:45 Dolar'dan yeni rekor! 9,99'la tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi
19:33 Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi
19:33 İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var
19:31 Birliktelik yaşadığı kadını boğup su kuyusuna attı! Tutuklanan katil zanlısının soğukkanlı ifadesi şaşkınlık yarattı
19:18 Agüero kalp rahatsızlığından sonra futbolu bırakıyor mu? Yıldız golcü ortaya atılan iddialara cevap verdi
18:29 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
Kuran kursunda 4 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş! O belletmen 33 yıl ceza aldı Kuran kursunda 4 çocuğa cinsel istismarda bulunmuş! O belletmen 33 yıl ceza aldı         
20:15
Xavi ilk transferini yapıyor! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi olumlu karşılandı Xavi ilk transferini yapıyor! Dani Alves'in Barcelona'ya dönme talebi olumlu karşılandı         
20:10
Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 şahıs casusluk suçlamasıyla tutuklandı         
19:55
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var İYİ Parti'den Lütfü Türkkan Meclis'e gönderilen fezleke hakkında: Fezlekeyle ilgili bizim de hazırlığımız var         
19:33
Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki Bursa Kaymakamı ile sürücü arasında gülümseten konuşma: Ağacın altına radar koyulmaz ki         
19:12
EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz         
17:40
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor         
15:21
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 20:23:12. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta iki kişi, sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement