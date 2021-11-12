Beşiktaş'ta iki kişi, sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı - Son Dakika

Beşiktaş'ta iki kişi, trafikte sürücüsüyle tartıştıkları servis minibüsüne saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu mevkisinde seyir halinde olan ve içerisinde personel bulunan servis minibüsünün sürücüsü ile başka bir araçtaki kişiler arasında tartışma çıktı.

Güzergahında devam eden minibüsü takip eden iki kişi, Ulus'ta trafik yoğunluğu dolayısıyla ilerleyemeyen aracın önüne geçerek, tekme, yumruk ve taşla minibüse saldırdı.

Yaşanan saldırı anı ve sürücünün manevra yaparak saldırıdan kurtulmaya çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.