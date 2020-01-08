Beşiktaş'ta ikici yarı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta ikici yarı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

Beşiktaş'ta ikici yarı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gloria Sports Arena'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas, 5'e 2 ve kanat-orta-şut çalışmalarının yer aldığı bir hazırlık programı uygulandığı aktarıldı.

Beşiktaş, saat 17.00'de Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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