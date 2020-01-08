Beşiktaş'ta ikici yarı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gloria Sports Arena'da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.
İdmanda, ısınma bölümünün ardından istasyon, pas, 5'e 2 ve kanat-orta-şut çalışmalarının yer aldığı bir hazırlık programı uygulandığı aktarıldı.
Beşiktaş, saat 17.00'de Macaristan ekibi Mezokovesd Zsory ile bir hazırlık maçı oynayacak.