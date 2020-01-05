Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki basına açık antrenman, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekipte, dün kampa katılan Alman kaleci Loris Karius da sabah idmanında yer aldı.

Tedavileri süren futbolculardan Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı, Douglas da koşu çalışması yaptı. Dinlendirilen Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile soğuk algınlığı süren Victor Ruiz ise idmanda yer almadı.

Antrenmanı, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futbol direktörü Ali Naibi de takip etti.

Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz özel görüştü

Beşiktaş'ın sabah antrenmanı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Burak Yılmaz, saha kenarında bir süre sohbet etti.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanı, koşu ve pas çalışması ile başladı. Kuvvet ve pas çalışmalarının ardından kondisyon hareketleri ile süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, bu akşam basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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