Beşiktaş'ta 'İlk Adım Mobil Korteji' düzenlenecek - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu sene çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 16 ve 19 Mayıs tarihleri arasında "İlk Adım Mobil Korteji" ile Beşiktaş'ın mahallerinde kutlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş'tan Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl stadyumlar, okullar, caddeler yerine tüm coşkusuyla evlerde kutlanacak. Covid-19 ile mücadele kapsamında 16 ve 19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Ancak, Beşiktaş Belediyesi ilçe sakinleri için Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. Yıl dönümüne özel birbirinden farklı etkinlikler hazırladı.

İLK ADIM MOBİL KORTEJİ SONRASINDA DENİZE ÇİÇEKLER BIRAKILACAK

Her 16 Mayıs'ta kortej halinde Akaretler Atatürk Müzesi'nden başlayıp Beşiktaş sahilde son bulan 'İlk Adım yürüyüşü' bu yıl resmi araçlardan oluşan mobil kortej ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir anons aracının üzerindeki 6 kişilik bir bando ekibi ile gerçekleştirilecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın katılımıyla gerçekleşecek olan 'İlk Adım Mobil Korteji' Başkan Akpolat'ın denize çiçek bırakmasıyla son bulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle törene katılamayacak olan vatandaşlar için Beşiktaş Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapılacak.

17-18 Mayıs tarihlerinde ise Beşiktaş'ın bütün mahallerinde mobil anons araçlarından marşlar eşliğinde kutlama anonsları yapılarak bayramı evinde geçiren Beşiktaşlıların 19 Mayıs'ı coşku içinde geçirmesi sağlanacak.

ATATÜRK'ÜN SEVDİĞİ KİTAPLAR 60 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

Beşiktaş Belediyesi ve Biryudumkitap iş birliği ile Atatürk hakkında yazılmış ve Atatürk'ün sevdiği kitaplardan oluşan özel bir kitap listesi hazırlandı. Listede İlber Ortaylı - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Attila İlhan - Hangi Atatürk, Falih Rıfkı Atay - Çankaya, Grigory Petrov - Beyaz Zambaklar Ülkesinde ve Biryudumkitap Özgün İçeriği - Atatürk Biyografisi kitapları bulunuyor. Kitapseverler Beşiktaş Belediyesi özel koduyla 'Biryudumkitap' uygulaması üzerinden ücretsiz olarak 60 gün boyunca bu kitaplara erişebilecek. Kitapseverler ayrıca Audioteka uygulaması üzerinden Beşiktaş Belediyesi'nin kütüphanesinde yer alan sesli kitaplara yine Beşiktaş Belediyesi'ne özel bir kodla 30 gün boyunca ücretsiz olarak erişebilecek. Kütüphanede Cumhuriyet tarihinin en önemli eserlerinden Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserinin tamamının sesli versiyonu ile klasik eserlerin sesli versiyonları bulunuyor.

CANLI YAYINDA ZEYBEK GÖSTERİSİ YAPILACAK19 Mayıs Günü saat 14.00'te ise Beşiktaş Belediyesi'nin Youtube kanalında sevilen yazar ve şair Sunay Akın Beşiktaş sakinleriyle birlikte olacak. Programın akışında Zeybek Gösterisi ve Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Dinletisi de yer alacak. 19 Mayıs'ın tüm gün coşkuyla kutlanması için Beşiktaş Belediyesi'ne ait araçlar mobil kortej oluşturarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 6 kişilik bir bando ekibi ile Beşiktaş'ı marşlar eşliğinde gezecek.

19 Mayıs etkinliklerinin finalinde ise saatler 21.00'i gösterdiğinde 23 Nisan'da olduğu gibi tüm Beşiktaşlılar yine tek yürek olup ellerinde Türk bayrakları ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacak.